活動の終盤を迎えているZEROBASEONE、“卒業写真”を公開　アルバムリリースへの期待高める

活動の終盤を迎えているボーイズグループZEROBASEONEが、スペシャル・リミテッド・アルバムのリリースを控え、関連イメージを公開した。

1月13日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて、スペシャル・リミテッド・アルバム 『RE-FLOW』の流れを捉えたイメージを公開した。

「Begin Again」というタイトルで公開された写真には、卒業ガウンを身にまとったZEROBASEONEの姿が収められている。9人のメンバーは、自由で軽やかな雰囲気の中、躍動的なポーズや遊び心あふれるジェスチャーを披露し、自然体のエネルギーを伝えた。

とりわけ、心地よい呼吸感がにじむ今回のイメージは、プロジェクトが続いていくムードを感じさせ、アルバムへの期待を一層高めている。

『RE-FLOW』は、ZEROBASEONEが昨年9月に発表した1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』以来、約5カ月ぶりに披露する新作だ。デビューから走り続けてきた彼らは、音楽を通じて、時間の層に沿って積み重なった感情や瞬間を語り、ZEROSE（ファンダム名）に向けた率直な思いを伝える。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

スペシャル・リミテッド・アルバム『RE-FLOW』は、2月2日18時より各種音楽配信サイトでリリースされる。これに先立ち、1月9日に先行公開された1曲目『Running To Future』に続き、1月23日には2曲目の音源およびミュージックビデオが先行公開される予定だ。

なお、ZEROBASEONEは3月まで団体活動を延長することで合意している。1月12日、ジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの所属事務所YHエンターテインメントは「当社と4人は相互の信頼を基盤に、今後の歩みを落ち着いて準備する時間を持ちたいと考えている」と発表し、グループ活動終了後を見据えた動きについて触れた。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。