キスマイ二階堂高嗣、お年玉を渡したtimeleszメンバー「マネージャーさんづてに」
【モデルプレス＝2026/01/13】Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が1月12日、月曜レギュラーを務めるラジオ番組『アッパレやってまーす！』（MBSラジオ／毎週月〜木曜よる11時30分〜、土曜深夜0時〜）に出演。お年玉を渡したtimeleszメンバーを明かした。
【写真】キスマイ二階堂がお年玉渡した後輩
2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームで開催されたカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」に出演していた二階堂。リスナーから「楽屋や出番待ちの時間などの裏側エピソードを聞かせてください」とメールが寄せられると「裏側って言っても、出番が終わったら時間がめちゃくちゃ空くの。1回出られるくらい」と切り出し「俺は朝リハが終わって1回出て、ジム行ってサウナ行って、ちょうどよかった」「（メンバーそれぞれ）本当にバラバラ。終わったらみんな1回出て、各々過ごしてたと思う」と当日の行動を振り返った。
さらに、楽屋について「今回、timeleszとうちと（Hey! Say!）JUMPが一緒だった」と明かし、お年玉事情について話題が及ぶと、二階堂は「お年玉あげた。僕はTravis Japanと、timeleszの猪俣くんと篠塚くん。『ニカゲーム』に出てくれてる」と『ニカゲーム』（テレビ朝日系／毎週水曜25時58分〜）で共演する猪俣周杜と、ゲスト出演したことのある篠塚大輝に渡したことを明かした。
共演者から、他のtimeleszのメンバーが「あれ？」となるのではとツッコまれると、二階堂は「多分なる。でも、関係ない！」と笑いつつ「マネージャーさんづてに（渡した）。本当に時間が一緒にならないから。バラバラだから」と説明。また自分自身は、コンサートにサプライズ出演した先輩の松岡昌宏とDOMOTOの堂本光一ほか、NEWSの小山慶一郎からもお年玉をもらったと話した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ二階堂がお年玉渡した後輩
◆二階堂高嗣、カウコン舞台裏
2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームで開催されたカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」に出演していた二階堂。リスナーから「楽屋や出番待ちの時間などの裏側エピソードを聞かせてください」とメールが寄せられると「裏側って言っても、出番が終わったら時間がめちゃくちゃ空くの。1回出られるくらい」と切り出し「俺は朝リハが終わって1回出て、ジム行ってサウナ行って、ちょうどよかった」「（メンバーそれぞれ）本当にバラバラ。終わったらみんな1回出て、各々過ごしてたと思う」と当日の行動を振り返った。
◆二階堂高嗣、後輩にお年玉
さらに、楽屋について「今回、timeleszとうちと（Hey! Say!）JUMPが一緒だった」と明かし、お年玉事情について話題が及ぶと、二階堂は「お年玉あげた。僕はTravis Japanと、timeleszの猪俣くんと篠塚くん。『ニカゲーム』に出てくれてる」と『ニカゲーム』（テレビ朝日系／毎週水曜25時58分〜）で共演する猪俣周杜と、ゲスト出演したことのある篠塚大輝に渡したことを明かした。
共演者から、他のtimeleszのメンバーが「あれ？」となるのではとツッコまれると、二階堂は「多分なる。でも、関係ない！」と笑いつつ「マネージャーさんづてに（渡した）。本当に時間が一緒にならないから。バラバラだから」と説明。また自分自身は、コンサートにサプライズ出演した先輩の松岡昌宏とDOMOTOの堂本光一ほか、NEWSの小山慶一郎からもお年玉をもらったと話した。（modelpress編集部）
#ニカゲーム 新春SP?— ニカゲーム (@nika_game_EX) December 30, 2025
マナビーパークからの脱出??♂????
??放送まであと2??4??時間
??1月1日早朝3:10〜だいたい2時間SP
?TVerでも放送後すぐ配信 pic.twitter.com/q2xIwaoXMt
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】