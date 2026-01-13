この先の東北地方は、日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。15日頃は雨や気温の上昇で雪どけが進むため、屋根からの落雪やなだれに注意が必要です。1月下旬は寒さが厳しく、朝晩の冷え込みにも注意してください。

15日頃は雪どけによる落雪やなだれに注意

明日14日にかけて、北日本では冬型の気圧配置となる見込みです。

東北地方では広い範囲で雪や雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。

今日13日夜遅くにかけては、日本海側を中心に、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意が必要です。

また、西よりの風が強まり、ふぶくおそれがあります。

明日14日明け方にかけては暴風雪に、今日13日夕方から明日14日夕方にかけては高波にも警戒してください。





明日14日日中は天気がいったん回復し、太平洋側では晴れる所があるでしょう。15日(木)の午前中も、太平洋側では広い範囲で晴れる見込みです。ただ、午後は天気が下り坂となり、雨や雪の降る所が多くなるでしょう。局地的に雷を伴い、降り方が強まるおそれがあります。また、日中は気温が上がり、積雪の多い所では雪どけが進みそうです。屋根からの落雪やなだれに十分注意してください。16日(金)以降は、日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。17日(土)頃や20日(火)は風が強まり、ふぶく所がある見込みです。今後も最新の気象情報を確認するようにしてください。この期間は、日ごとの寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節するなど、体調管理にも注意してください。

朝晩は厳しい冷え込み 水道管や路面の凍結に注意

この期間は、日本海側では雪が降りやすい天気が続くでしょう。

海上を中心に風が強まり、ふぶく所もありそうです。

積雪やふぶきによる交通への影響に注意してください。



一方、太平洋側では晴れる日もありますが、雪雲が流れ込む日がある見込みです。

朝晩は冷え込みが強まり、路面が凍結するおそれがあります。

車の運転は、スリップ事故に注意が必要です。



気温は、平年並みか平年より低いでしょう。

日中も真冬の寒さが続き、朝晩は内陸を中心に厳しい冷え込みとなりそうです。

この冷え込みによって、水道管が凍結するおそれもあります。



特に、どのような条件の時に注意が必要なのか、次で詳しく見ていきます。

水道凍結 特に注意が必要なのはこんな時

冬の時期、冷え込みが強まると、水道が凍結してしまうことがあります。

水道が凍結すると、水が使えなくなるだけでなく、水道管が破裂した場合には、水道業者に依頼して修繕が必要になることもあります。

水道の凍結に、特に注意が必要なのは、次のような時です。



1つめは、気温が氷点下4度以下になる時です。

天気予報で、翌日の最低気温を確認しましょう。

ただし、水道管が屋外にある場合や、建物の北側で日が当たらない場所、風が強く当たりやすい場所、むき出しになっている場所では、氷点下4度まで下がらなくても、凍結しやすくなります。



2つめは、「真冬日(最高気温が0度未満の日)」が続いた時です。

日中も気温があまり上がらないと、水道管の中の水が冷えたままとなり、凍結しやすくなります。

水道管の近くに温度計を置いて、気温を確認するのもおすすめです。



3つめは、旅行や帰省などで、長い時間、水道を使わない時です。



このような条件が重なる時には、

水道の凍結を防ぐため、事前の対策を行うようにしてください。