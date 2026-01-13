ブルージェイズをFAとなったボー・ビシェット内野手（27）をめぐり、ドジャースが獲得する可能性が消滅したと12日（日本時間13日）、地元メディア「ドジャースネーション」が報じた。

同メディアのダグ・マッケイン記者は、ここ数日の間にドジャースがビシェットを獲得する可能性が「40パーセントから30パーセント、20パーセントと下がり続けている」とし「今ではそれが完全に消滅したようだ」と伝えた。

「USAトゥデー紙」のボブ・ナイチンゲール記者の情報として、ドジャース側はビシェットと長期契約を結ぶ意向がないと紹介。ナ・リーグでプレーするならば「フィリーズとの契約に限られるようだ」と面談が報じられたフィリーズのみ可能性が残されているとした。

ビシェットをめぐってはフィリーズの他、ヤンキース、レッドソックスなどが興味を示していると報じられている。

ビシェットは2016年のドラフト2巡目（全体66位）でブルージェイズに入団。19年にメジャーデビューを果たすと21年には159試合の出場で打率.298、29本塁打、102打点をマーク。翌年も159試合の出場で打率.290、24本塁打、93打点を記録し、2年連続最多安打を記録するなど、不動の遊撃手として打線の中核を担った。

昨季は左膝の故障のためシーズン終盤を欠場したが、139試合の出場で打率.311、18本塁打、94打点を記録。ポストシーズン（PS）もディビジョンシリーズ、リーグ優勝決定シリーズはロースターから外れたが、ワールドシリーズではロースターに復帰。負傷の影響でメジャーでは初体験の二塁も守った。