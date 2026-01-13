冬の主役＜８＞パラアルペンスキー男子（座位） 森井大輝 ４５ （トヨタ自動車）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

チェア一新「神経通わす」

昨年末、長野での練習中に大回転のコースでターンしきれずバランスを崩して体を雪面に激しく打った。スタッフの心配をよそに体勢を立て直して滑り終えた後は「調子に乗ったらダメですね」と口元が緩んだ。そこにはチェアスキーで２０年以上滑っている森井の新しい挑戦があった。

弧を描くようなターンの安定感を武器にパラリンピックで７個のメダルを獲得したが、近年は海外勢の躍進にさらされている。タイム短縮のため旗門を鋭角に曲がり、転倒するリスクをはらみながらギリギリのコースを攻める滑りが主流となり「余裕を持って滑ると勝てない。板のエッジを鋭利に食い込ませて小さな弧にしないといけない」と痛感。これまでより鋭く曲がるターンに滑りを変えた。

ただ、シートが雪面に擦れるほど体の傾きを深くすると体勢は立て直しづらくなる。ターンの際に斜面やコブにうまく力を伝えることができないと、スピードを制御できずにあっという間に転倒してしまう。そこで所属先のトヨタ自動車と共同で、新しい滑りに合うチェアスキーを開発した。

鋭角なターンでも安定して曲がれるように、シーズン中も衝撃を吸収するサスペンションなどを見直したが、「どう扱ったらどんな反応が返るか、未知数の部分がある」。昨年末の練習ではシートの高さを直前のワールドカップ（Ｗ杯）から５ミリ高くし、体を傾けた時に働く力をさらに強くしてみるなどミリ単位の調整でチェアスキーの性能の限界を探っている。「自分の神経をフレームに通わせられるかどうか」という感覚で最適解を追求している。「板のエッジ（の調整）などもこれまで以上に突き詰めている」と代表チームを率いる石井沙織アルペン委員長は言う。

長年パラアルペン界を引っ張ってきたが、その熱は年齢を重ねても冷めない。新型コロナウイルス禍の時期は重さ３０キロのバーベルなど器具一式のほかに風呂や寝具を備えた別室を自宅に作り、海外遠征直後の隔離期間もトレーニングできるようにした。カーブでの体の倒し方が雪上と似た体感を味わえるため、雪のない時期は下半身が動かせない障害者でも手だけで操作できるレーシングカートで練習する。

今季Ｗ杯では複数回表彰台に乗り海外勢と互角に戦える手応えを再びつかんだ。ミラノ・コルティナ・パラリンピックは２月の五輪後、３月６日に開幕する。「もう一つ、二つギアを上げれば十分戦える」。自信を持って７度目となる舞台に挑む。（佐藤雄一、おわり）

［名場面］大日方 パラ滑降初の「金」

◆１９９８年長野パラリンピック 志賀高原で行われたアルペン女子滑降で、当時２５歳の大日方邦子が日本のパラアルペンに史上初の金メダルをもたらした。急斜面を果敢に攻めて２位の米国選手に１秒以上の差をつけての会心のレースだった。

近年に比べてまだパラリンピックへの注目度が低かった時代、鮮烈な印象を残した。大日方は長野で銀と銅合わせて３個のメダルに輝くと、その後２０１０年バンクーバー大会まで活躍し冬季日本人最多の合計１０個までメダルを積み上げた。「壁なんて破れる」がモットーのレジェンドとなった始まりが長野だった。