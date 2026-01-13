【ひらがなクイズ】当たるとすっきり！ 共通する2文字は？ 毎日見かけるあの人や乗り物がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、仕事やプライベートで毎日必ずと言っていいほど耳にする言葉が集まりました。「拗音（ようおん）」のリズムを意識しながら、空欄にぴったりの2文字を導き出してください。
でん□□
□□しん
かん□□
□□ちょう
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しゃ」を入れると、次のようになります。
でんしゃ（電車）
しゃしん（写真）
かんしゃ（感謝）
しゃちょう（社長）
今回は「車（しゃ）」「真（しゃ）」「謝（しゃ）」「社（しゃ）」など、漢字にすると非常にバラエティー豊かな「しゃ」が共通のキーワードでした。「電車」や「社長」といった硬めの言葉の中に、「感謝」という温かい言葉が混ざっているのがすてきですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
