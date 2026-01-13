4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。街中を走る乗り物や、大切な思い出を残す1枚、そして組織のトップを表す言葉がヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、仕事やプライベートで毎日必ずと言っていいほど耳にする言葉が集まりました。「拗音（ようおん）」のリズムを意識しながら、空欄にぴったりの2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

でん□□
□□しん
かん□□
□□ちょう

答えを見る






正解：しゃ

正解は「しゃ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しゃ」を入れると、次のようになります。

でんしゃ（電車）
しゃしん（写真）
かんしゃ（感謝）
しゃちょう（社長）

今回は「車（しゃ）」「真（しゃ）」「謝（しゃ）」「社（しゃ）」など、漢字にすると非常にバラエティー豊かな「しゃ」が共通のキーワードでした。「電車」や「社長」といった硬めの言葉の中に、「感謝」という温かい言葉が混ざっているのがすてきですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)