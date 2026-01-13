2月20日より劇場公開される木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の新予告と本ビジュアルが公開され、主題歌がUruによる書き下ろし新曲「今日という日を」に決定した。

参考：木村拓哉主演『教場』シリーズ、1月17日より地上波再放送決定

警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの対峙が評判を呼び、累計発行部数140万部を突破している。2020年には主演に木村を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され、2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』（フジテレビ系）が、そして2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場0－』（フジテレビ系）が放送された。1月1日からNetflixにて配信が始まった前編「Reunion」は、12月29日～1月4日までの日本におけるNetflix週間TOP10（映画）で1位を獲得している。

主題歌は、2023年に放送されたドラマ『風間公親－教場0－』と、Netflixで配信中となる『教場 Reunion』で主題歌「心得」を歌い、アルバムの発売と全国ツアーを控えるUruが引き続き担当。教場の制作チームからは「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした」とコメントが寄せられており、念願叶っての再タッグが実現した。そしてUruが『教場 Requiem』のために書き下ろした新曲「今日という日を」を使用した予告編にはさらなる新キャストも登場。15年前に風間により逮捕され、出所後に風間を付け狙い、ある大雨の日に当時の風間のバディであった遠野（北村匠海）の命と風間の右目を奪った十崎波琉（森山未來）、その十崎の妹であり、風間と接点のある目が不自由な女性の澄田紗羅（趣里）、風間をバックアップすることになる第200期卒業生の比嘉太偉智（杉野遥亮）の出演が明らかになった。

前編『Reunion』で風間公親に容赦なくふるいにかけられてきた第205期生。生徒たちが抱える闇と秘密が暴かれ退校する生徒も出てくる中、後編『Requiem』でも風間による生徒たちへの追及が続く。真鍋（中山翔貴）、洞口（大友花恋）、木下（大原優乃）による三角関係、追い詰められた妹を庇おうとする初沢（井桁弘恵）、何やら怪しげな行動が目立つ氏原（倉悠貴）など警察学校内で動きがある中、囚われてしまった十崎の妹・紗羅の行方を追う中で、誘拐犯が「第205期生の卒業式で何かを起こす」ことを突き止める風間教場卒業生たち。映像の最後には、爆破を受けて床に倒れ込む風間の姿も映っている。

主題歌「今日という日を」について、Uruは「今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」とコメント。楽曲は2月9日にデジタルシングルとしてリリース、2月18日にはニューアルバム『tone』のリリースと全国ツアーの開催も決定している。

また、新ビジュアルでは、ひび割れたメガネをかけ、鋭い眼光を放つ風間と、“レクイエム”の意味のごとく少し和らいだ表情で目を閉じる風間の姿が切り取られている。

■Uru（主題歌）コメント今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。

映画「教場 Requiem」での風間公親は、これまでの教場シリーズの風間よりも一段と厳しさとそこにある愛情をより深く感じました。一見冷たく突き放すような言葉や態度も、後になってそれが風間の愛情や教示だったのだと気づく生徒たちと共に、私も風間への尊敬と親しみが深くなっていきました。

多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この「今日という日を」に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います。（文＝リアルサウンド編集部）