¡Ö¾Ð¤Ã¤¿´é¡¢¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ªÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¡¢à20ºÐ¤Î¼¡ÃË¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤È´¶³´¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¼Ì¿¿ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÎÙ¤ÇÊì¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¡Ä
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤¬àÂ©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Í¡ÁÆó½½ºÐ¤Î²ñ¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡ÃË¤ÎÀ¶¸¶¾¡»ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸½ºß¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÎÙ¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿Æâ¤Ë¤Ï¡Ö½¤¤Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à²¿ÅÙÀö¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¾¡¤Ä»Ò¶¡¤Ç¾¡»ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ20Ç¯£÷¡×¡ÖÊì¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊì¤µ¤ó¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢°¦¾ð°î¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼¡ÃË¤Ë¡ØÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤§¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤½¤Î°¡´õ¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á¿¶Éñ¤È¼¡ÃË¤Î¾Ð´é¤Ï³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿´é¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¼Ì¿¿ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼¡ÃË¤ÏÀ¶¸¶¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£