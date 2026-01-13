¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×à¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£á²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡¢ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖAngel¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¥Ï¡¼¥ÈÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µNMB48¤Çà¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODYá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²£Ìî¤¹¤ß¤ì¤¬à¥é¥á¥é¥á¥Ï¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¥Ï¡¼¥ÈÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥é¥á¥é¥á¥Ï¡¼¥È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¿§Çò¤Î¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤«¤È¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤¬°ì½ï¤Ç¡¡²Ä°¦¤¯¤Æ´ãÊ¡¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¤«¤È¤æ¤ê¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¡ÖAngel¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å´°àú¤¹¤®¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤Æµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SweetCandy¤äiDOL Street¤Ç³èÌö¤·¤¿²£Ìî¤Ï2018Ç¯¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£¡Ö¿·À¤Âå¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËÆÍÁ³³èÆ°¤ò¼Âà¡£¤ª¤è¤½1Ç¯¸å¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£