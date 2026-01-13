J1・G大阪のFW名和田我空（19）が13日、第104回全国高校サッカー選手権大会で初優勝した母校・神村学園（鹿児島）を祝福した。

クラブを通じた名和田の祝福コメントは以下のとおり。

「神村学園の選手、スタッフ、関係者の皆様

夏のインターハイに続き、選手権優勝おめでとうございます。

トレーニングのため、最後まで試合を見ることができませんでしたが、優勝を知った瞬間とても嬉しかったです。

今年の3年生は戦術的にも長けていて、強度もありますしプロのような戦い方をする非常に良いチームだと思っていましたし、自分も試合を見ていて刺激を受けています。

自分は高校の3年間で日本一を経験できなかったので、プロ生活で日本一を経験したいと思いますし、ガンバ大阪でJリーグやACL2でタイトルを取れるように頑張りたいです。

これからプロ選手になる神村学園の後輩もいますので、そのような選手たちと試合できることを楽しみにしています。改めておめでとうございます」

名和田は高1、2年時に全国選手権に出場。2年前の第102回大会では3試合連続ゴールを決めたが、チームは準々決勝で近江（滋賀）に敗れ8強止まりだった。今大会の神村学園は12日、東京・MUFG国立に6万人の観衆を集めた決勝で鹿島学園（茨城）に3―0で快勝し、悲願の初優勝を果たしていた。