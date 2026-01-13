元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。

久米さんが担当した「ニュースステーション（Nステ）」が取り入れた数々の手法は日本のテレビ史に多くの影響を与えた。特に「物言うキャスター」と言われる、伝え手が主張する手法は、多くのテレビ局が後に習った。他にも外部制作会社を重用したり、久米さんを司会に見立てた構成など、新たな報道番組の形を示した。

1985年10月の放送開始当初は低視聴率に悩んだ。当時、午後10時台は報道番組の未開拓ゾーンだった。だが86年のフィリピン政変、ベルリンの壁崩壊などで視聴率が急伸した。88年には森本毅郎氏（86）が司会を務めたTBSの裏番組「JNNニュース22プライムタイム」を“駆逐”し、同時間帯の覇権を確立。18年半続いた看板番組の礎を築いた。

逆にTBSは同年10月から「筑紫哲也 NEWS23」を開始し、さらに遅い時間での勝負を余儀なくされた。「筑紫哲也〜」も筑紫さんが自らの意見を述べるという「Nステ」の形式を踏襲したものだった。

久米さんの休養明けの2000年3月には、NHKが午後10時台の報道番組として「NHKニュース10」を開始。堀尾正明氏（70）の起用や、解散間近のSPEEDの出演させたりするなど、当時の同局としてはかなり挑戦的な内容。スタジオセットも夜景をバックにした明るいセットを使うなど、Nステを意識したものだった。

初日の視聴率では、Nステが2倍近い差をつけて圧勝。テレビ朝日の広瀬道貞社長（当時）が「やや厚化粧。私が会長ならNHKらしくやる。Nステに振り回されているという気がしないでもない」と余裕の論評するなど、夜の報道番組の雄として君臨し続けた。

Nステは「中学生にも分かるニュース」がキャッチフレーズ。その言葉通り、番組では専門用語などは使わず、分かりやすい言葉に置き換えた。久米さんが「視聴者代表の司会者」に立つことで、ニュースを分かりやすく紹介。それまでの難解なニュース番組とは一線を画す存在となった。これは「ザ・ベストテン」などで、報道以外の分野を主に歩んできた久米さんだからこそできた視座の転換だった。