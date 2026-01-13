元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトを更新し、発表した。サイトには「【訃報】久米宏逝去に関するお知らせ」と題した書面がアップされた。

「ニュースステーション」を放送していたテレビ朝日が追悼コメントを発表した。

以下、全文。

2026年1月13日

久米宏さんご逝去について

久米宏さんには、1985年10月から「ニュースステーション」のメインキャスターとして、日本のテレビ報道における新しいスタイルのニュース番組を切り開いていただきました。そして、2004年3月までの18年を超える長きにわたりご出演いただき、テレビ司会者としての天賦の才と、ニュース番組のメインキャスターとしての見識で、当社の報道に多大な貢献を頂きました。

多年にわたる御功労に深く感謝申し上げるとともに、衷心よりご冥福をお祈りいたします。

（株）テレビ朝日