別府大分毎日マラソン（２月１日）の大会事務局は１３日、招待選手や一般参加選手などを発表した。

第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は総勢５人が出場する。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）は招待選手。８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良で欠場した荒巻朋熈（４年）は一般参加選手として出場する。

マラソン元日本記録保持者でもある日本陸連の高岡寿成・強化委員会シニアディレクター（５５）は「大会記録（２時間６分１秒、２５年、キプチェンバ）の更新を目指してほしい。２時間５分台も可能でしょう」と期待されるレース展開を明かした。注目の黒田朝日については「日本記録（２時間４分５５秒、２５年、大迫傑）の更新も期待していますが、まずは勝つレースを期待しています。それが彼の将来につながります」と話した。

黒田朝日は２度目のマラソン挑戦。昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。黒田朝日自身も２度目のマラソンに向けて「タイムより順位を意識したい。大阪（６位、日本人３位）より、いい順位を取りたい」とタイムよりも順位にこだわる姿勢を明かしている。青学大の原晋監督（５８）は「現時点で朝日の体調に問題はありません。２区より５区の方が体に負担は少ない。ペースが遅いですから。別府大分毎日マラソンでは昨年の大阪（２時間６分５秒）くらいか、２時間５分３０秒が目標になるでしょう」と話した。