プロボクシングの元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１３日、神奈川・相模原市内の所属ジムで２０２６年初練習に臨み、ウォーミングアップの後、４ラウンドのシャドーボクシングを行った。５月に東京ドームで計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との対戦へ向け、いよいよ始動。日本ボクシング史上最大の世紀の一戦へ「本当に全力を尽くすだけだなっていう気持ちです。目標に向けて、やるべきことをやって、しっかり成長できる時間にしていけたら。その過程をしっかり楽しみながらやりたいなと思っています」と決意を述べた。

昨年１２月２７日にサウジアラビア・リヤドでスーパーバンタム級初戦に臨み、ＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を３―０の判定で下した。しかしタフなエルナンデスを相手に接近戦で苦しみ、ジャッジ２者が２点差とする辛勝だった。

試合後は右目が大きく腫れていたが、「年末年始は久々に実家でみんなで食っちゃ寝、食っちゃ寝して、ゆっくり過ごした」と静養して回復。「検査もして網膜も眼窩底も大丈夫だった」という。一方で「やっぱり、ああいう（腫れた）顔にならないのが一番いい。打たれない、打たせないっていうのは大事だなっていうのを感じた」と笑わせた。

エルナンデス戦については「プレッシャーが強くて手数も出るファイターだったので、止めるためにああいう（近い）距離になった部分があった。そこでエルナンデスの良さを存分に出してしまった」と振り返り、「正面で迎えすぎたところはある。少しでもいなして、アングルを変えてパンチを出していけたら、また違う部分もあった。色んな反省点が見つかった試合だった」と続けた。

１１日放送のＴＢＳ系「情熱大陸」に出演した。番組内では、エルナンデス後のインタビューで「これでだいぶ評価も（井上戦への）期待値も下がると思うんですけど」と話していた。この発言について「ピックアップされるのはノックアウトだったり華やかな部分。そういう勝ち方ができればより（井上戦を）盛り上げるのに良かったかなと思うが、これがリアルなんで」と言及。「僕自身どうやっていくかが今後の課題でもあり、試されている部分。そことしっかり向き合っていく時間が、ボクシングだけじゃなくいろんな部分で成長につながる。たくさん材料はもらえた。より課題が明確に見えた方が成長につなげやすい。そこは良かったなっていう捉え方ですね」とさらなる進化への手応えを口にした。