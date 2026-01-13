日清食品カップヌードルに冬限定「辛味噌」が新登場 - 昨年人気の「白味噌」も復活
日清食品は1月12日、「カップヌードル 辛味噌」と「カップヌードル 白味噌」(いずれも希望小売価格236円/税別)を全国で発売した。
「カップヌードル 辛味噌」「カップヌードル 白味噌」(いずれも希望小売価格236円/税別)
カップヌードルの"クセ旨"シリーズは、特製チーズパウダーでまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、"ザクザク""ドロドロ"とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある旨さで人気を集めている。
寒い季節は"味噌"系フレーバーの人気が高まることから、今回、"辛味噌"を新発売するとともに、昨年好評だった"白味噌"を再発売する。定番の「カップヌードル 味噌」とあわせて、"三味噌トリオ"として食べ比べを楽しめる。
三味噌トリオ
カップヌードル 辛味噌は、コクのある3種の味噌をベースに、肉と野菜の旨みを加え、豆板醤(トウバンジャン) の風味と唐辛子の辛みをきかせた、"旨辛"で濃厚なスープが特長。後引く辛さがクセになる一杯に仕上げた。
「カップヌードル 辛味噌」(希望小売価格236円/税別)
カップヌードル 白味噌は、甘みのある3種の白味噌をベースに、肉味噌の風味を加えた、まろやかで濃厚なスープが特長。アクセントとして、生姜の香りをきかせた。
「カップヌードル 白味噌」(希望小売価格236円/税別)
