【無印良品】「空気でできたマットレス」発売 - コンパクトで軽量、アウトドアや防災時にも活躍
良品計画は1月14日、「空気でできたマットレス」(6,990円)を無印良品の一部店舗とネットストアで順次発売する。
「空気でできたマットレス」(6,990円)
同商品は、空気を入れて膨らませることで簡単にマットレスとして使用でき、使わないときは空気を抜いて付属の袋に入れることでコンパクトに収納が可能。
コンパクトに収納可能/収納袋付き
マットレスに内蔵されているポンプを足で踏むだけで膨らませることができるので、空気を入れるポンプなどを別で用意する必要がない。災害などの非常時にも商品のみで使用できるよう付属品不要の仕様となっている。素材はしなやかで耐久性があるTPU(防熱可塑性ポリウレタン)を使用している。
左:マットレス下部ポンプ/右:マットレス側面バルブ
使うときだけ空気を入れるため、昼寝用マット、アウトドアなど車中泊、来客用布団、防災備品など、幅広いシーンで活躍する。まくらとしても使えるようマットレス上部の頭を乗せる部分に厚みを持たせ、マットレスとまくらを一体化した設計にしている。店頭ではたたんだ状態で販売する。
左:マットレス上部(まくら部)/右:防災用品としても
