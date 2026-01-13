西野七瀬「長年、小さな悩み」明かす、朝も昼も夜もずっと眠い

女優の西野七瀬（31歳）が、1月13日に放送されたラジオ番組「ふらっと」（TBSラジオ）に出演。仕事がない時は「寝倒している」「ずっと眠い」のが、「長年、小さな悩み」であると語った。



1月13日スタートの連続ドラマ「未来のムスコ」（TBS系）に出演する西野七瀬が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。普段、仕事のない時は、この時間（午前8時30分〜11時放送）は「寝倒している」が、夜もめちゃめちゃ寝るタイプで、「ずっと眠い、みたいな。日中、夕方でちょっと起きる、みたいな。でも（夜）12時くらいには眠くなるので、ちゃんと寝て、お昼前に起きる」と話す。



西野によると、睡眠を重要視しているわけではないが、「どうしても眠くなるんで、不本意ですけれど、（優先するように）なっちゃう」「長年、小さな悩み。なんでこんなずっと眠いんだろう、って」と語った。