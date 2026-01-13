吉岡里帆、“毎日聞いているアーティスト”明かす「自分が本当に元に戻れる」
女優の吉岡里帆（32歳）が、1月12日に放送されたラジオ番組「京都芸術大学 presents WHAT'S ART」（J-WAVE/FM COCOLO）に出演。毎日聴いているアーティストについて語った。
メインパーソナリティの三浦透子が吉岡里帆を迎えた同番組。吉岡のお気に入りの歌として、haruka nakamura、uraraの「Light song」が紹介される。吉岡はharuka nakamuraが個人的に大好きなアーティストであるそうで、三浦も「大好きです」と同意する。
吉岡は「haruka nakamuraさんの曲をずっと追いかけ続けてていて、実は私、毎日、harukaさんのレコードを聴く時間をというのを1日に作っていて。それが絶対崩さない、自分の大事な時間、自分が本当に元に戻れる。何かトリガーが欲しいとずっと思っていた時に、harukaさんのレコードを掛けた時に完全に（元に戻れるように）なるのがわかって。元に、何のしがらみのない状態、まっさらな心に戻る、みたいな、そういう音楽の力をharukaさんの曲に感じてよく聴く」とコメント。
三浦も同じ女優として「仕事柄、いろんな人生を行き来する中で、自分に戻る時間、そのトリガーを作りたいというのは私も持っていて、でもなかなか難しいというか、そのきっかけがこの音楽というのがとても素敵だなと思いました。私も見つけてみたいと思います。そういう音楽を」と語った。
