【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

先週のポンド円は、週初から週半ばにかけて調整色が強く、1月9日には週安値となる210.55円付近まで下落した。しかし、週末にかけて買い戻しが強まり、211.63円で越週した。英国内のサービス業景況感の底堅さが意識されたほか、週末の米雇用統計後のドル安・円安の流れが波及し、底打ち感を確認する1週間となった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:211.80～212.00円

- **サポート**: 210.50～210.70円

RSI (14) 週半ばには売られすぎ水準に近い30%台まで低下したが、週末には50%付近まで急回復した。下落の勢いが止まり、買い戻し圧力が強まっていることを示唆した。

MACD マイナス圏での推移が続いていたが、週末にかけてヒストグラムが縮小し、シグナル線とのゴールデンクロス目前で引けた。これは底打ちから反転への先行サインとなった。



1月2日の高値から続いていた下落チャネルの上限を、週末の反発で伺う展開となった。



今週のポイント

今週のポンド円は、先週確認した底堅さを土台に、上昇トレンドが爆発的に加速している。週明け1月12日からレジスタンスであった212円を一気に突破し、13日時点では213.46円まで上値を伸ばした。テクニカル的には「戻り売り」勢のストップロスを巻き込んだ踏み上げ相場の様相を呈しており、非常に強い買いバイアスがかかっている。



今週の主な予定と結果



英国

01/13 09:01 BRC既存店売上高 （12月） 結果 1.0% 前回 1.2%

01/15 09:01 RICS住宅価格指数 （12月） 前回 -16.0%

01/15 16:00 月次GDP （11月） 前回 -0.1% （前月比）

01/15 16:00 鉱工業生産指数 （11月） 前回 1.1% （前月比）

01/15 16:00 鉱工業生産指数 （11月） 前回 -0.8% （前年比）

01/15 16:00 製造業生産高 （11月） 前回 0.5% （前月比）

01/15 16:00 製造業生産高 （11月） 前回 -0.8% （前年比）

01/15 16:00 貿易収支 （11月） 前回 -225.42億ポンド （商品貿易収支）

01/15 16:00 貿易収支 （11月） 前回 -48.24億ポンド （貿易収支）

