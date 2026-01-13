【第17話】 1月13日 公開

小学館は1月13日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第17話「イミーズ大混乱！・前編」をサンデーうぇぶりにて公開した。

魔王討伐に成功したパーティーのレベル99武道家ユイ・ニルヴァーナは、10年ぶりに帰郷した故郷イミーズで、幼なじみのリョータと結婚。平穏で幸せな生活が訪れたはずだったが、ある日静かだった港町に突然「裏ダンジョン」が現われて状況は一変する。

第17話では、裏ダンジョンの影響でイミーズに人が集まり治安が悪化。リョータたちパーティーも大商人・ロスゴールドに因縁をつけられてしまう。ロスゴールドはリョータとの営みで疲れたユイを誘拐するのだが……。

【「裏ダンジョンおくさん」あらすじ】

魔王が討伐されし後、辺境の町に突如出現した”裏ダンジョン”── そこには想像を絶する魔物が跋扈し、とんでもない秘宝が眠るという!! ダンジョン攻略に挑まんとする新妻・ユイにはとある秘密が…!? 世界を救った武道家LV99が、おくさんLV1に転職するも 凶悪ダンジョンに挑むはめに──！ 無双武道家の新婚ダンジョン攻略ダイアリー!!

(C)大井 昌和・いのまる／小学館