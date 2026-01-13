アクリート<4395.T>は大幅続伸している。同社と合弁会社を設立した米フォワード・エッジＡＩが現地時間９日、２４社を超える新規パートナーとの提携によるグローバル・チャネル・パートナー・エコシステムを構築したと発表した。提携先にはアクリートが含まれている。合弁パートナーの発表を材料視した買いが集まった。



フォワード・エッジＡＩは量子コンピューターによる攻撃への耐性があるサイバーセキュリティーを展開している。フォワード・エッジＡＩによると、耐量子計算機暗号の導入が各国政府や規制当局において実行フェーズに入っているものの、多くの組織で限られた期間内に新たな暗号インフラを構築するための専門知識や運用能力が不足していることから、チャネルパートナー網の拡大を通じ、導入上の課題の解消を目指すこととした。



出所：MINKABU PRESS