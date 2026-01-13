「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でバリュエンスホールディングス<9270.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



バリュエンスは前週末まで４連騰となっていたが、きょうは３００円高の１６０９円でストップ高カイ気配に張り付く人気となっている。ブランド品や貴金属などの買取・販売を行うが、足もとの業績は絶好調で、会社側の期初計画を大幅に上回って推移している。前週末９日取引終了後に２６年８月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１９億円から４０億円（前期比２．８倍）に増額した。今期年間配当も従来計画の倍となる３０円（前期実績は１０円）とすることを発表しており、これがサプライズとなり、物色人気が加速した格好だ。



