¡¡Î¦¾å½÷»Ò5000¥áー¥È¥ë¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦À¤³¦Î¦¾åÆüËÜÂåÉ½¤Î»³ËÜÍ¿¿¡Ê25¡Ë¤¬1·î8Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ë¤ËÂç¹¥¤¤Ê¿Ê·â¤Îµð¿Í¤Î¸ø¼°¤Ë»ä¤¬¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×´°·ëÊÔ¤ÎÉü³è¾å±Ç¤ÎPR´ë²è¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÄ»È©¤ÎÎ©¤ÄºîÉÊ¡£ÀäÂÐ¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤éÂçÇ÷ÎÏ¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´ó¤»¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÀµµÁÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃ¯¤«¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¹½À®¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ËÜ¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸ー¥¯¤È¥¢¥ë¥ß¥ó¤¬¡ÈÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥·ー¥ó¡×¤òµó¤²¡Ö»ä¼«¿È¤â¡¢¤Ê¤¼Áö¤ë¤Î¤«¤ò¼«Á³¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ë½Å¤Í¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö»ä¤â³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´Â¡¤òÊû¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ê¤ãÀ¨¤¤¡×¡ÖÊû¤²¤¿¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£