琉球風水志シウマさんが伝授。「福」を呼ぶ家にまつわるQ&A
海に囲まれた琉球ならではの風土にあわせて発展した「琉球風水」。気持ちの安定や心地よさ、身と家を守ることを重視するので、考え方がゆるやかで生活に取り入れやすいのが特徴です。
テレビや雑誌で大人気の琉球風水志シウマさんが、家や数字にまつわる開運術を伝授。自分にあった方法を取り入れて、上手に運気アップを目指してみてください！
■玄関が複数あると運気が下がる？
Q：家の一階が駐車スペースになっており、普段の出入りはもっぱらそこからしています。そのため、玄関はお客さんが出入りするときや、宅配便の荷物を受け取るときだけしか使っていないのですが、あまりよくないのでしょうか?
A：この場合、玄関が2つあるような状態になっているので、どこが家の基本かがわからなくなります。そうすると、運気が割れてしまって、運気はどうしてもダウンしてしまいます。運気を上げたいなら、面倒でも玄関から出入りするようにして、靴は玄関だけに置くようにしてください。
■ハトのフン被害を防ぐ方法
Q：マンションのベランダにハトがやってきて、フンの被害で困っています。どうすればいいですか？
A：ハトなどの鳥は、見晴らしがよく天敵から身を守れる場所を好むため、どうしても家のベランダやソーラーパネルの裏などで、フン害が多くなります。ただ、そのまま放置しておくとフンに含まれる雑菌や病原菌が健康被害を起こすことがあるほか、フンがある場所は安全だと思われて居付かれてしまうことも。そうなるとどんどん運気がダウンするので、すぐにしっかり掃除してベランダを整理しましょう。さらに、強力な磁石を置いたりネットを取り付けたりして予防してください。
■表札はつけなくてもOK？
Q：防犯上、表札をつけるかどうか迷っています。つけなくてもいいでしょうか？
A：かつては表札といえば「家の顔」として必要なものでしたが、最近は治安が悪くなっているので、つけない方が安心です。物騒な事件に巻き込まれるリスクが減り、運気ダウンを防げます。大きな家ほどつけない方がいいでしょう。
