NEWSの公式SNSが更新。日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』が開催する『with MUSIC LIVE presented by BEAT AX』にて共演した、松下洸平との集合ショットとコラボダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】NEWSと“激重衣装”を着た松下洸平の集合ショット／わちゃわちゃ笑顔の「チャンカパーナ」コラボダンス／松下が披露した集合ショット（2枚目）ほか

■NEWS×松下洸平“松増コンビ”がわちゃわちゃを繰り広げる神コラボ

1月11日の公演に出演したNEWS。番組ホストであり、この日の公演でパフォーマーとしても出演した松下洸平とともに、NEWSの楽曲「チャンカパーナ」のコラボステージを披露し、ファンを魅了した。

公演後、NEWSのXには、松下とともに「チャンカパーナ」ポーズを決めた集合ショットが公開。松下は、以前同番組出演時に増田貴久のデザインによる“激重衣装”として紹介されていた、グッズのキーホルダーが多数付いた衣装を着用している。

SNSにはコラボダンス動画が公開された。始終ちょっかいを出す増田に遮られながらも完璧な振り付けを披露する松下。画面から消えた増田を優しく引き戻すシーンも。バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』の人気企画「ゴチになります！」での共演をきっかけに親交を深め、プライベートでも仲の良い同い年の「松増コンビ」ならではのやりとりが微笑ましい。

そんな2人のやりとりを前列で見守りながら踊る、小山慶一郎と加藤シゲアキの楽しげな笑顔も印象的だ。

SNSでは、「ちょっかいかけあうアラフォー集団良い」「この世の可愛いが詰め込まれすぎている」「わちゃわちゃかわいすぎ」「こうちゃん、チャンカパーナ完璧」「例の激重衣装を着てくれたんだ（笑）」「NEWSの3人と松下洸平、違和感なさすぎ」「ゴチからの付き合いがこうやって繋がってるの感無量」「何度も見返してしまう幸せな世界」など、絶賛のコメントが相次いでいる。

■松下洸平「楽しかったし重かったし幸せでした」

なお、松下洸平も自身のInstagramで集合ショットを公開（2枚目）。「NEWSとのコラボも楽しかったし重かったし幸せでした！！」と、さりげなく衣装の重さに触れるユーモアを交えつつ、共演の感想を綴った。

■m-floと「Brightest」、松下洸平と「チャンカパーナ」をコラボしたNEWS