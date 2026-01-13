ゆずの北川悠仁が自身のInstagramを更新し、なにわ男子のメンバーたちとの集合ショットを披露した。

【写真】ドームツアー初日公演を終えたなにわ男子のメンバーに囲まれ、笑顔の北川悠仁

■北川悠仁がなにわ男子のドームツアー初日を鑑賞

2022年に北川悠仁が楽曲「サチアレ」をなにわ男子に提供して以来、温かい交流が続いている2組。2025年夏に行われたツアーにも足を運んでいた北川が、なにわ男子にとって記念すべき初のドーム公演という晴れ舞台に駆けつけた。

北川は「なにわ男子 初のドームツアー『1st DOME LIVE ‘VoyAGE’』初日公演に行かせていただきました」とコメント。1月12日からスタートしたドームツアーの初日を鑑賞したことを報告し、ライブの高揚感が伝わってくるような集合ショットを披露した。なにわ男子のメンバーに囲まれて両手でグッドサインを作っている北川の笑顔が印象的だ。

続けて、「更に成長したグループ、そして夢だった舞台についに立てた彼らとファンの皆さんの想いに、とても感動しました」とライブの感想を記し、「タフなステージだと思うけど、ファンの皆さんと最後まで駆け抜けて！ なにわ男子にサチアレ！」とエールを送っている。

SNSには「みんなの笑顔で幸せになりました」「いい笑顔」「またコラボしてほしい」といった声が続々と寄せられている。

