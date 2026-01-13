ありがとうサービス <3177> [東証Ｓ] が1月13日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比3.3％減の6.5億円に減り、通期計画の9.5億円に対する進捗率は68.2％にとどまったものの、5年平均の65.4％を上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.2％増の3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.6％増の2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.1％→6.8％に改善した。



株探ニュース

