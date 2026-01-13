工藤静香さんが、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのコーディネートで愛犬・ビビちゃんの散歩へ行く姿を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 お気に入りのチノパンで愛犬の散歩 「ビビちゃんは寒いとお腹をこわすから、お散歩の時はお洋服を着ます」



工藤さんは、緑色の長袖タートルネックのニットに黒いチノのワイドパンツという都会的でクールなコーディネート。腰にはスタッズの入ったチェーン付きのウエスタンベルトを合わせ、足元は白いスニーカーでカジュアルに仕上げたスタイリングです。







また別の動画では、特徴的な装飾が施されたチノパンのディテールも披露。チノパンの側面に、ビーズとパール状の装飾が曲線状にあしらわれているデザインとなっています。





投稿では「お気に入りのチノパンとビビ」とコメント。工藤さんは愛犬・ビビちゃんについて「寒いとお腹をこわすから、お散歩の時はお洋服を着ます。かわゆす」と愛情たっぷりに紹介しています。





この投稿を見た人たちからは「可愛いすぎるー」「ビビちゃん羨ましいです」「チノパンめっちゃ似合って素敵です」「カジュアルコーデ最高」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】