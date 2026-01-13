ダムの役割や魅力などを発信する活動に力を入れるダムマイスターに、山形県米沢市立上郷小５年の伊藤遙（よう）君（１１）が最年少で任命され、「スケールが大きく、市民生活を支えるかっこよさを伝えたい」と張り切っている。

地元のダムを紹介する月刊紙の発行やイベントのガイド役としても奔走し、将来はダムの管理事務所で働くことを夢に描く。（山形支局 田中大貴、写真も）

「ダム少年」のニックネームで活躍する伊藤君は、日本ダム協会（東京）が公認してきたダムマイスター９５人のうち、これまでの中学３年生を下回る最年少。小学４年の時に学校の授業で「人がつくれる最大級の建造物」（伊藤君）と興味を持つと、各地で配布されている「ダムカード」を２００枚以上集めた。国土交通省のホームページでダムの放流状況を毎日のようにチェックし、休みの日には家族で見学に出向くようになった。

「大雨でも安全に生活できるのはダムのおかげ」。そんな重要な役割を伝えたいと、国交省最上川ダム統合管理事務所（山形県西川町）の協力を得て、県民の暮らしを支える長井ダムの情報を届ける「月刊 長井ダム」をつくり、掲示を始めた。専門知識をはじめ、設備の解説や見所まで内容は幅広く、放流時に見られるダイナミックな水しぶきなども紹介してきた。伊藤君の意欲的な取り組みについて、長井ダム管理支所の寺沢敬一支所長（５６）は「すごく素直で、真剣に学ぶ姿勢が伝わってくる。小学生目線で情報を発信してくれて感謝している」とたたえる。

こうした熱心な活動が評価され、「関東や東北のダムを独自に調査し、さらなる活躍が期待される」（日本ダム協会）と昨年８月にダムマイスターに任命された。その後も長井ダムで開催された「ながい百秋湖まつり」でガイドを務めた。説明資料を２週間ほどかけて手作りし、来場者に分かりやすい工夫を凝らした。今後もイベントに携わっていくつもりだ。

伊藤君は将来について、「ダムの構造や建設の仕方を学びたい」と力を込める。ダム少年の探究は続く。

◆ダムマイスター＝一般財団法人「日本ダム協会」が２０１２年に創設した制度で、ダムの実態、役割、魅力の発信を担う。活動実績などの審査を経て、任命されるボランティア。任期は２年で「一般」と識者や技術者らを対象とした「専門家」に区分される。ダムは全国に２７４３か所（２３年度末）ある。