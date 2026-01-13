NCT 127ユウタ、イケメン俳優とのプライベート2ショット披露「オフ感がたまらない」「笑い声が聞こえてきそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）が12日、自身のInstagramストーリーズを更新。親交のある俳優との2ショットを披露した。
【写真】人気KPOP歌手「オフ感がたまらない」と話題の俳優とのプラベショット
今回、ユウタは「My brother 通くん」「いつもありがとうございます」とコメントを添え、俳優の桜田通との2ショットを披露。プライベートで食事をしたことがうかがえ、ユウタはさらに「今日も語りすぎたw」と別の2ショットや、サングラス姿で顔を見合わせて笑っている動画も公開した。
一方、桜田も自身のInstagramストーリーズでユウタの投稿に触れ「この写真も」「この写真も！」「この爆笑を経て、なんとか撮れてる」と2ショットを撮影するまでの経緯を説明。続く投稿ではさらに「笑いすぎてお腹痛い」「会えて楽しかった嬉しかった！いつもありがとう」と楽しげに振り返っている。
ユウタと桜田は、テレビ東京ドラマ25「クールドジ男子」（2023年放送）で共演。プライベートでも親交があり、桜田がNCT 127のライブに訪れたことも。今回の2ショットにも、SNS上では「相変わらず素敵な関係」「仲良しすぎる」「オフ感がたまらない」「2人につられて笑っちゃう」「楽しそうな笑い声が聞こえてきそう」「貴重な写真嬉しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気KPOP歌手「オフ感がたまらない」と話題の俳優とのプラベショット
◆NCT 127ユウタ、イケメン俳優との2ショット
今回、ユウタは「My brother 通くん」「いつもありがとうございます」とコメントを添え、俳優の桜田通との2ショットを披露。プライベートで食事をしたことがうかがえ、ユウタはさらに「今日も語りすぎたw」と別の2ショットや、サングラス姿で顔を見合わせて笑っている動画も公開した。
◆NCT 127ユウタ＆桜田通の2ショットに反響
ユウタと桜田は、テレビ東京ドラマ25「クールドジ男子」（2023年放送）で共演。プライベートでも親交があり、桜田がNCT 127のライブに訪れたことも。今回の2ショットにも、SNS上では「相変わらず素敵な関係」「仲良しすぎる」「オフ感がたまらない」「2人につられて笑っちゃう」「楽しそうな笑い声が聞こえてきそう」「貴重な写真嬉しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】