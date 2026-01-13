ゆず北川悠仁、なにわ男子のライブ訪れ「サチアレ」とエール「素敵なご縁」「可愛がってくれてるの尊い」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】ゆずの北川悠仁が1月12日、自身のInstagramを更新。なにわ男子のライブに訪れていたことを明かした。
【写真】ゆず北川「溶け込んでる」と話題のなにわ男子との舞台裏ショット
1月12〜13日に東京ドームにて「なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE'」が開催されたのを受け、北川は「初日公演に行かせていただきました」と同公演に訪れた際に撮影したなにわ男子との記念ショットを公開。北川は、なにわ男子の楽曲「サチアレ」（2022年）で作詞作曲を手掛けており「更に成長したグループ、そして夢だった舞台についに立てた彼らとファンの皆さんの想いに、とても感動しました」とつづっている。そして、最後に「＃なにわ男子 にサチアレ！」と自身が楽曲提供した作品と絡めながら、なにわ男子にエールを送った。
この投稿には「溶け込んでる」「素敵なご縁」「みんな嬉しそう」「可愛がってくれてるの尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゆず北川「溶け込んでる」と話題のなにわ男子との舞台裏ショット
◆北川悠仁、なにわ男子のライブ満喫
1月12〜13日に東京ドームにて「なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE'」が開催されたのを受け、北川は「初日公演に行かせていただきました」と同公演に訪れた際に撮影したなにわ男子との記念ショットを公開。北川は、なにわ男子の楽曲「サチアレ」（2022年）で作詞作曲を手掛けており「更に成長したグループ、そして夢だった舞台についに立てた彼らとファンの皆さんの想いに、とても感動しました」とつづっている。そして、最後に「＃なにわ男子 にサチアレ！」と自身が楽曲提供した作品と絡めながら、なにわ男子にエールを送った。
◆北川悠仁の投稿に反響
この投稿には「溶け込んでる」「素敵なご縁」「みんな嬉しそう」「可愛がってくれてるの尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】