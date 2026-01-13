「遊星からの物体X」のノールス役などで知られたT・K・カーター氏が死去した。69歳だった。9日にカリフォルニア州ドゥアーテにある自宅に駆け付けた警察によって遺体が発見されたとTMZは伝えている。



警察は不審な点はみられないと発表しているが、死因については明かされていない。



1956年12月18日にニューヨークで誕生。幼少期をカリフォルニア南部のサン・ガブリエル・バレーで過ごしたカーター氏は1970年代半ばにNBCのドラマ「女刑事ペパー」で俳優デビュー。その後は1978年公開の映画「コルベット・サマー」、1980年のゴールディ・ホーン主演作「昔みたい」などでバラエティー豊かな役を演じて着々とキャリアップ。1982年に「遊星からの物体X」でブレークした。



その後も俳優としてだけでなく、1996年の「スペース・ジャム」で声優を務めるなど幅広く活動し、2023年のABCドラマ「The Company You Keep」、リル・ディッキー主演の「デイブ」などが最後の出演作となった。



