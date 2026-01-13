アイアップの人気グッズ「OH!寿司ゲーム」が、ディズニーキャラクター「ベイマックス」デザインで新登場。

「ベイマックス」のフィギュアとお箸を使って遊ぶ「OH!寿司ゲーム ベイマックス」が発売されています☆

アイアップ ディズニー「OH!寿司ゲーム ベイマックス」

販売価格：3,520円（税込）

発売日：2026年2月13日(金)

対象年齢：3才以上

サイズ：W90×D90×H230mm

セット内容：寿司ピース 15個（あじ・まぐろ・えび・たまご・とろ 各3個）、ベイマックスピース 1個、お箸 1膳（箸キャップ付き）

アイアップが展開する人気シリーズ「OH!寿司ゲーム」が、ディズニーのキャラクター「ベイマックス」デザインで新登場。

「ベイマックス」のフィギュアとお箸を使い、3つのゲームを楽しめる「OH!寿司ゲーム ベイマックス」が発売されています。

3種類の遊び方は、いずれもお寿司になった「ベイマックス」のピースと、寝そべった姿の「ベイマックス」フィギュアを使用。

フィギュアでタワーを組み立てたり、タワーから抜き取って積み上げたりと、バランスを取りながら遊べるゲームを楽しめます。

ゲームは付属のお箸を使うと難易度がアップ☆

持ちやすい「箸キャップ」もついており、小さなお子さんも楽しめるゲームです！

遊び方1：お寿司タワー（2人〜）

寿司ピースを重ねたタワーから、順番に1つ抜き取る「お寿司タワー」

抜き取ったフィギュアは最上段に積み上げ、タワーを倒してしまった人の負けです！

遊び方2：お箸でタワー（1人〜）

1人でも遊べる「お箸でタワー」は、お箸を使って「ベイマックス」デザインの寿司ピースを1個ずつ積み重ねるゲーム。

2人以上で遊ぶときは、1人1個ずつ積み重ね、タワーを倒してしまった人の負けです☆

遊び方3：スピード対決（2人）

2人で対戦する「スピード対決」では、お寿司ピースを8個積み上げ、先に「ベイマックスピース」を乗せた人の勝利。

素早く、バランスよく積み上げられるかが勝負の決め手です！

わさびカード

「OH!寿司ゲーム ベイマックス」のパッケージには、ゲームに変化を付けられる「わさびカード」をプリント。

パッケージから切り取った「わさびカード」を寿司ピースの中に入れると、わさび入りゲームにアレンジできます☆

アイアップの人気シリーズ「OH!寿司ゲーム」にユニークな「ベイマックス」デザインが新登場。

アイアップ ディズニー「OH!寿司ゲーム ベイマックス」は、2026年2月13日より発売中です☆

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピースとフィギュアで3つのゲームが楽しめる！アイアップ ディズニー「OH!寿司ゲーム ベイマックス」 appeared first on Dtimes.