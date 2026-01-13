プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が13日、相模原市内の所属ジムで今年初の練習を行った。

これまで1月2日の誕生日を“始動日”に設定してきたが、サウジ戦で右目上を負傷したことで約10日遅れの初練習。「年末年始は自宅でゆっくりしていたのでだいぶ回復した」と右目上の腫れも引いたこの日は4ラウンドのシャドーボクシングで軽めの調整。網膜の検査も行い目の状態も良好だといい「やっぱりああいう顔にならないのが一番。打たれない、打たせないことが大事だと感じながら年末年始を過ごした」と自虐気味に振り返った。

挑戦の一年が始まる。5月には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との東京ドーム決戦が計画されている。昨年12月27日にはサウジアラビア・リヤドで“前哨戦”に臨み、世界ランカーのセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）に3―0で判定勝ち。国内新記録のプロデビュー32連勝を飾った一方で、スーパーバンタム級初戦で大きな課題も残した。

「入りはいい形だったがエルナンデスの良さを存分に出してしまった。いろんな反省点が見つかった試合だった」。相手のプレッシャーとタフネスに苦しみ、井上戦に向けて“評価を落とした”という声もある。11日に放送されたTBS系の「情熱大陸」では「これでだいぶ評価も期待値も下がると思う」と語るなど、「ハイライトでピックアップされるのはKOなどの華やかな部分。そういう勝ち方ができれば、より盛り上がった」と自身の評価も辛口だ。

ただ悲観は全くしていない。「これがリアル。僕自身が試されている部分」と冷静に足元を見つめる。より多くの手数で圧倒し、相手をコントロールできるかが連勝を継続させる鍵になると分析する。「あの試合でたくさん材料はもらえた。必ず成長につながっていくと理解してるので、存分に向き合って成長したい」と頂上決戦までさらなる飛躍を口にした。

サウジ戦の前日には井上が5月の中谷戦よりもフェザー級に挑戦して、日本人初の世界5階級制覇を目指す構想があることも口にした。試合後、中谷は「戦えなくなったら寂しさはある」と複雑な胸中を明かしていたが、その後尚弥が中谷の挑戦を受けることを明言。「多少のクエスチョンはあった」と苦笑いを浮かべたこの日は「世界チャンピオンになるという思いで階級を上げてきた。そのチャンスがあるのは凄くうれしい」とその時を待ち、爪を研ぐ。

東京ドーム決戦は5月2日に開催予定であると米専門メディア「ボクシング・シーン」が報じた。決戦まで残り4カ月を切った中「そこに向けて着実に進んでいければ。より成長できる時間を過ごしていきたい」。“打倒・尚弥”という大きな目標へ、残された期間で態勢を整えていく。