久米宏さん死去、『ひるおび』で“後輩”江藤愛アナが速報 恵俊彰は「ニュース番組の草分け的なことを」
フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。同日放送のTBS系『ひるおび』（前10:25）では、江藤愛アナウンサーが速報の原稿を読んだ。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
番組では天気予報を伝える途中、恵俊彰が「訃報が入りましたね」と割って入った。原稿を受け取った江藤アナは「元TBSアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。81歳でした」と伝えた。
恵は「いや驚きましたね。『ひるおび』もこうやって情報番組をやっているが、ニュース番組の草分け的な、いわゆるゴールデンタイムにニュース番組をお作りになって世の中に関心を持つということをやってこられた方でしたね」と悼んだ。
恵は久米さんと会ったことがなかったといい「直接お話したかった」と話した。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
番組では天気予報を伝える途中、恵俊彰が「訃報が入りましたね」と割って入った。原稿を受け取った江藤アナは「元TBSアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。81歳でした」と伝えた。
恵は「いや驚きましたね。『ひるおび』もこうやって情報番組をやっているが、ニュース番組の草分け的な、いわゆるゴールデンタイムにニュース番組をお作りになって世の中に関心を持つということをやってこられた方でしたね」と悼んだ。
恵は久米さんと会ったことがなかったといい「直接お話したかった」と話した。