元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。TBSラジオが追悼のコメントを発表した。

久米さんはラジオパーソナリティーとしても活躍。TBSアナウンサー時代から「永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO」で中継リポーターを担当。フリー転身後の1985年から「土曜ワイドラジオTOKYO」の3代目パーソナリティーに就任。2006年から2020年までは「久米宏 ラジオなんですけど」でも人気に。2007年には、ギャラクシー賞のDJパーソナリティ賞を受賞した。

TBSラジオは「TBSラジオで長年パーソナリティを務めてくださった久米宏さんが、今月1日にご逝去されました。ご逝去の報に接し心よりお悔やみ申し上げます」と追悼。

「久米宏さんは1967年にTBSに入社され、1970年代にはTBSラジオ『永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO』の中継リポーターを担当し、アナウンサーとしての才能が開花。街を舞台に斬新な中継企画を次々と展開し、永六輔さんとの当意即妙なやりとりや、聴く者を飽きさせない軽妙な話術で、ラジオ、そして放送に新しい風を吹き込みました」と説明。「その後、テレビへと活躍の幅を広げ、フリーになられた後も、1978年から1985年には『土曜ワイドラジオTOKYO』の3代目パーソナリティを担当、2006年から2020年までは『久米宏 ラジオなんですけど』で人気を博し、2007年には、ギャラクシー賞のDJパーソナリティ賞を受賞されました」と記した。

そのうえで「TBSラジオは今年で開局75周年を迎えますが、久米宏さんは、入社から半世紀以上にわたりTBSラジオの人気を支え続けてくださいました。生前の多大なる貢献に対し、心からの感謝とともに、ご冥福をお祈りいたします」といたんだ。

公式サイトでは「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」と伝えた。