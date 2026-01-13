作業員をボンネットに乗せたまま走行… 超危険行為に騒然 医学院生惨殺の謎にも迫る『衝撃ファイル』13日放送
テレビ東京は13日、『（秘）衝撃ファイル【超危険（秘）交通トラブル＆名門大学の医学院生（秘）惨殺事件SP】』（後6：25〜8：54）を放送する。
【番組カット】車が…事故を起こし破壊された乗用車
番組では、カメラが捉えた過激な交通トラブルを放送。テキサス州では渋滞中、車とトラックの運転手が口論となり同乗者も加わって大乱闘に発展。バトルの行方を流す。
一方、メイン州では、工事現場で停止を求められた運転手がブチギレ。作業員をボンネットに乗せたまま突き進み、超危険な行為に騒然となる。アイオワ州では接触事故をきっかけに運転手が言い争いとなり、ついにはフロントガラスを破壊。トラブルの顛末を探る。
アメリカ・コネチカット州。名門イェール大学に通う24歳の医学院生アニーが殺害された。がん治療薬の研究に情熱を注ぐ彼女に何が起きたのか。警察とFBIは実験室の防犯カメラから犯人の手がかりを追う。
捜査線上に浮上したのは3人の容疑者。婚約者の恋人、事件当日アニーと会う約束をしていた研究助手、そして、研究センターに出入り自由な業者の男。果たして、犯人の正体は。執念の捜査で真相を暴く。
番組ではこのほか、驚きのハプニングから動物トラブル、事件事故まで一挙公開する。高橋英樹、鈴木紗理奈、山之内すずが出演する。
