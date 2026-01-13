黒柳徹子、久米宏さんしのぶ「『さよなら』は言いたくない」「本当の親友」／コメント全文
元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社 オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。
「ザ・ベストテン」で相棒を務めていた黒柳徹子（92）は、インスタグラムを更新。「『さよなら』は言いたくない」などと思いをつづった。
以下、黒柳のコメント全文
◇ ◇
久米さん！
私には親友という人が、いるようで、いなかった。
あなたは、その中で「ザ・ベストテン」以来本当の親友だった。
政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した「トット基金」の理事にもなって頂いた。
先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。
返事は来なかった。
久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。
本当は涙もろく優しい人だった、
久米さん、「さよなら」は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。
「私の涙が見えますか？」
本当に友達でいてくれてありがとう。
クールに見える久米さんへ