生まれたばかりの赤ちゃんとわんこの1年間の成長記録。愛しか存在しない優しく流れる時間は大きな反響を呼び、投稿は記事執筆時点で133万回再生を突破。「永遠の親友」「なんだろう涙が出ます」「優しいワンちゃん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが生まれ、お姉ちゃんになった犬→涙が出るほど愛おしい『1歳までの成長記録』】

赤ちゃんとわんこの1年間の記録

TikTokアカウント「yume_harry」の投稿者さんの愛犬は、アメリカン・スタッフォードシャー・テリアの女の子「ゆめ」ちゃん。闘犬をルーツに持つ筋肉質で力強い中型犬です。強面の見た目に反し、家族にはとっても愛情深い性格だといいます。

ゆめちゃんも家族のことが大好きで、中でもパパとママの間に生まれた弟「ハリー」くんには特別優しいのだとか。今回ご紹介するのは、ゆめちゃんとハリーくんの1年間の成長記録です。

パパの腕に抱かれているハリーくんを優しくクンクン…未知なる小さな生き物に興味津々なゆめちゃん。身を乗り出して見守ったり、ハリーくんを抱っこするママのそばに寄り添ったり…まだ弟と出会って数か月ですが、献身的な姿には驚きを隠せません。

赤ちゃんの成長とともに関係性も変化！

手を伸ばせば届く絶妙な距離からジッとハリーくんを見つめるゆめちゃん。自分より小さな小さな弟を守るボディガードさながらです。かと思えば、泣き出すと飛んでやってきます。ペロペロしてあやす姿はお姉ちゃんそのもの。

赤ちゃんだったハリーくんも成長すると、ゆめちゃんと積極的に触れ合うように！無邪気な笑顔はゆめお姉ちゃんが大好きなことが伝わります。ゆめちゃんもハリーくんの成長が分かっているのでしょう、加減しながらも体を寄せるなどアクティブな仕草を見せるようになったとか。

お互い大切な存在に♡

弟の成長とともに同じ目線で接するゆめちゃん。顔を寄せ合ったり、おもちゃで遊ぶ様子はまるで一番の友達のよう。

『子どもが生まれたら犬を飼いなさい』というイギリスのことわざもあるほど、犬は「守り手」「友達」「理解者」となってくれる稀有な存在。ハリーくんはゆめちゃんに見守られる存在から、仲の良い友達へ…まさにふたりの関係性をあらわしているようです。

これからも姉弟であり、親友であり…お互いにかけがえのない存在であり続けるのでしょうね。

ふたりの1年間の成長記録には「純粋な愛」「一番の友達だよね」「なんて優しい犬なんだ」といった称賛の声が多く寄せられました。

TikTokアカウント「yume_harry」には、ゆめちゃんとハリーくんの温かな日常が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

