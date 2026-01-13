Uruの新曲「今日という日を」が、2月20日公開の映画『教場 Requiem』の主題歌に起用。また、同曲が2月9日に配信リリースされる。

本映画は、長岡弘樹による警察ミステリー小説『教場』シリーズを原作としたドラマの集大成として始動した映画プロジェクトの後編。主演を木村拓哉、監督を中江功、脚本を君塚良一がそれぞれ務める。

Uruは本シリーズにおいて、連続ドラマ『風間公親－教場0－』および前編映画『教場 Reunion』の主題歌を「心得」で担当している。シリーズの制作チームからは「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした。」とコメントが寄せられており、今回の再タッグが実現した。

本楽曲は、作詞作曲をUru自身が手がけ、編曲をトオミヨウが担当。主人公 風間公親の視点に立ち、教場を巣立っていく生徒たちへ静かに語りかけるように紡がれた壮大なバラードであり、努力を重ねながらも答えに辿り着けない日々、厳しさの奥に秘められた想い、言葉にされなかった覚悟、そして未来へと歩き出す背中を見送る感情が、深い余韻とともに描かれている。

なお、本楽曲は1月15日放送の『STEP ONE』（J-WAVE）にてフル尺が初オンエアされる。楽曲の一部が使用された映画の予告映像も公開中だ。

また、ニューアルバム『tone』を2月18日にリリースする。本作は、前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるアルバムで、「心得」「紙一重」「アンビバレント」「Never ends」「手紙」「プラットフォーム」「傍らにて月夜」といったタイアップ楽曲のほか、新録の楽曲を収録予定。形態数は映像盤、カバー盤、通常盤の合計3形態となり、それぞれの詳細は後日発表される。

さらに、7月の大阪公演を皮切りに、アルバムを携えたホールツアー『Uru Tour 2026「tone」』の開催も決定。チケットはUruオフィシャルファンクラブ「SABACAN」会員最速先行が受付中。そのほか、対象オンラインショップにてアルバムを早期予約すると、ライブチケット先行予約に申し込める早期予約特典も用意されている。

＜Uru コメント＞

今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。

『教場 Requiem』での風間公親は、これまでの教場シリーズの風間よりも一段と厳しさとそこにある愛情をより深く感じました。一見冷たく突き放すような言葉や態度も、後になってそれが風間の愛情や教示だったのだと気づく生徒たちと共に、私も風間への尊敬と親しみが深くなっていきました。

多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この「今日という日を」に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）