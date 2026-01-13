菊池雄星の美人妻、圧巻スタイル際立つラブラブ夫婦ショット公開「本当に綺麗」「いつも素敵すぎて憧れます」
ロサンゼルス・エンゼルス所属の菊池雄星投手の妻で元フリーアナウンサーの瑠美さんは1月12日、自身のInstagramを更新。ラブラブな夫婦ショットを披露しました。
【写真】菊池雄星＆瑠美さんのラブラブ夫婦ショット
また、「優しさと愛にあふれる一年になりますように。今年もよろしくお願いします」と、ファンへの感謝と新年の願いをつづりました。
ファンからは、「素敵なショットですね」「本当に綺麗 いつも目の保養です」「wレインボー」「全てが美しいです」「とても穏やかな気持ちになりました」「瑠美さんいつも素敵すぎて憧れます」「お二人ともホントにステキです」と、称賛の声が相次いでいます。
(文:中村 凪)
【写真】菊池雄星＆瑠美さんのラブラブ夫婦ショット
「とても穏やかな気持ちになりました」瑠美さんは「ご近所さんのあたたかさに感謝した 穏やかな年末年始でした」とつづり、4枚の写真を投稿。海を背景に夫と寄り添うラブラブな夫婦ショットです。2人は、波打ち際で自然に肩を寄せ合い、優しい笑顔を浮かべています。瑠美さんは黒いチューブトップにミニスカートでスタイルの良さが際立っています。
ファンからは、「素敵なショットですね」「本当に綺麗 いつも目の保養です」「wレインボー」「全てが美しいです」「とても穏やかな気持ちになりました」「瑠美さんいつも素敵すぎて憧れます」「お二人ともホントにステキです」と、称賛の声が相次いでいます。
家族ハイキングショット公開自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している菊池さん。2025年10月15日の投稿では「みなさんは山と海、どちらが好きですか？」とつづり、アメリカ・カリフォルニア州のヨセミテ国立公園でのハイキングショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)