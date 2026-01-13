黒柳徹子「私の涙が見えますか？」 “親友”久米宏さんを追悼 『ザ・ベストテン』で名コンビ
黒柳徹子さんが13日、自身のインスタグラムを更新し、フリーアナウンサーの久米宏さんを追悼しました。
『ザ・ベストテン』で共に司会を務め、息の合ったかけ合いを見せていた2人。黒柳さんは久米さんを「本当の親友」と表現し、悲しい胸の内を明かしました。
所属事務所によると、久米さんは2026年1月1日、肺がんのため81歳で亡くなったということです。
■黒柳徹子さんのコメント全文（インスタグラムより）
久米さん！
私には親友という人が、いるようで、いなかった。
あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった。
政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した「トット基金」の理事にもなって頂いた。
先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。
返事は来なかった。
久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。
本当は涙もろく優しい人だった、
久米さん、「さよなら」は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。
「私の涙が見えますか？」
本当に友達でいてくれてありがとう。