Ｘでは、久米さんがキャスターを務めたテレビ朝日のニュース番組「ニュースステーション」がトレンド入り。その革新性に改めて言及する声が寄せられた。

同番組は、１９８５年１０月にスタート。「中学生でもわかるニュース」として、事件や国際門祭を分かりやすく伝えた。中でもキャスターの久米さんが、自らの個人的感想や意見を述べるスタイルは、これまでのニュースキャスター像を一新。ときに波紋を呼びながら、注目を集めた。

久米さんは、２００４年３月までキャスターを務めた。同年４月からは、現在の「報道ステーション」と番組名も改め、新キャスターに古舘伊知郎が就任した。

久米さんの訃報を受けて「ビックリ！ニュース報道のスタイルを変えた人やったね、、」「ニュースステーションはニュース番組の革命だったんだろうねきっと」「『モノを言う』キャスターの走りと言えるのだろうか。当時は斬新だった印象。」「現在は、その上っ面だけを真似て、偏った思想を自分語りしたがるキャスターと言う名を借りた活動家だらけでうんざり。現代のニュース・バラエティはもう見る価値なし。」「まじかー 今の報道番組見たら久米さんなんて言うかなぁ」などと惜しむ声が集まった。