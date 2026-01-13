お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（39）が12日放送のABCテレビ「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（月曜深夜0・00）に出演。子供の頃から苦手なことを明かした。

誰にも共感されないものの自身が気になる“あるある”を、トークでしゃぶり尽くそうという同番組。「ななまがり」森下直人が、「“おかわり無料ですか？”ってたまに店員さんに聞いてる人がいる」と切り出し、「それで例えば“200円です”と言われた時に、“あ、じゃあ大丈夫です”とか言ってるのを見ると、めっちゃ愛おしくなる」と打ち明けた。

その感情を理解しようと、共演者からは様々なシチュエーションが提案されたが、「相席スタート」山添寛が「哀愁ですよね？」と指摘すると、森下としては“大正解”だった。そこで屋敷は「泣きそうになったりする？」と確認しながら、「俺、それ結構つらいんすよ」と共感した。

そして屋敷は「ドライブインとかで、結構お年を召した夫婦がご飯を食うとると、泣きそうになって嫌なんです」と告白。「小学校の時からそう」と打ち明けると、「ツートライブ」周平魂は「めっちゃ分かる」と同意。しかし続けて「泣きそうになったら、“あいつら、めちゃくちゃエロいかもな”とか思う」と独自の克服方法を伝授すると、一同は爆笑。屋敷も笑いながら「ああでも分かってくれてる」とありがたがっていた。