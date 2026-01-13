フリーキャスターの久米宏さんが１日に肺がんのため亡くなったことが１３日、分かった。８１歳。久米さんの古巣であるＴＢＳでは午後０時５分すぎにテロップでニュース速報を流した。

速報テロップが流れた瞬間、江藤愛アナが「元ＴＢＳアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。８１歳でした。ニュースキャスターや司会者で活躍された元ＴＢＳの久米宏さんが亡くなったという速報が入ってきました」とテロップだけではなく、原稿を読み上げ訃報を伝えた。

寒波のニュースの途中だったが、恵俊彰は「驚きましたね、８１歳ですか」と一瞬絶句し「（我々は）情報番組をやってますが、情報番組、ニュース番組の草分け的な、いわゆるゴールデンタイムと言われる時間帯にニュース番組をお作りになって、耳目を集める、世の中に関心を持つことをやってこられた…」とコメント。

八代英輝弁護士も「舌鋒（ぜっぽう）鋭く切り込んでこられるイメージがありましたよね。同時にユーモアもありながら…」と追悼。火曜コメンテーターのバービーは「（久米さんが）ながらくＴＢＳラジオでやられていた生放送の後番組をやらせて頂いたことがあって、習わしでごあいさつをさせていただくことがあるんですけど、『いいよ、いいよ、あいさついいから』って…。優しい印象があります」と久米さんとの思い出を振り返った。

恵は「お会いしたことはない。直接お話したかった」と残念がった。