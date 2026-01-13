【試算】2014年に「東宝株」を“10万円分”持っていたら…「鬼滅の刃」「君の名は。」大ヒットで、今いくらになっていた？ 邦画・アニメの大ヒットで“資産はどこまで増えるのか”確認
2014年の東宝株は「約2000円」
東宝株は2010年代前半、比較的おだやかな株価推移でした。例えば、2014年前後の株価は1900～2200円あたりで推移しています。当時の東宝の株価は安定しているものの、爆発的に伸びるイメージはあまり強くなかった時期だったと言えるでしょう。
仮にこの時期に、1株2000円で10万円分購入した場合、保有株数は約50株となります。
その後の大ヒット映画の事例
その後、東宝が配給・共同配給を担当した作品として、次のようなヒット作が生まれます。
・2016年：君の名は。
・2019年：天気の子
・2020年：劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
・2024年：名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）
・2025年：国宝
・2025年：劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来
こうした作品が東宝の配給収入や関連事業の売上を押し上げ、株価にもプラスの影響をもたらしました。
そして、2026年1月現在、東宝の株価は8000円近くまで成長しています。
【試算】2014年に買った10万円分の株は今いくら？
2014年に 50株（取得単価2000円） を購入していた場合、現在の株価が約8000円とすると、株の価値は次の通りです。
・50株×8000円＝40万円
10年間で10万円が40万円、つまり4倍にまでなっています。まさに長期投資の力の表れと言えるでしょう。
ヒット映画が株価に反映される理由
もちろん、映画の単独ヒットだけで企業価値が数倍になるわけではありません。しかし、東宝は配給・興行の最大手で、ヒット作が生まれると次のようなメリットがあります。
・配給収入の増加（映画の売上の一部が入る）
・映画館（TOHOシネマズ）の観客増
・関連商品の売上やライセンス収入
・将来の映画制作投資への余裕が生まれる
また、1作品だけでなく、継続的にヒット作が出ることで、「安定して映画市場を牽引できる企業」と市場に評価され、株価に反映されやすくなるでしょう。
東宝は配当も安定
東宝は株価だけでなく、配当金の安定性・成長性も特徴です。
決算説明資料によると、1株あたりの配当金は2017年以降35円以上を継続しており、直近の2024年2月期・2025年2月期は85円です。
つまり、50株保有していれば、年間配当は4250円です（85円×50株）。超高配当というわけではありませんが、安定した配当金が受け取れるのは魅力と言えるでしょう。
株式投資にはリスクもある
東宝の成長と配当金を見ると、「買っておけば良かった」と思うかもしれませんが、投資にリスクはつきものです。
東宝についても、2014年当時はここまで映画の大ヒットが続くと思っていた人は多くなく、株価も安定していたものの成長への期待はそこまで強くはありませんでした。
もちろん、今後も株価が上がり続ける保証はどこにもありません。映画産業はヒット作に左右されやすく、競争も激しいため、長期で見ても株価が上下する可能性は十分あるでしょう。
まとめ
2014年に東宝株を10万円買っていた場合、現在は株価の値上がり益だけで約40万円、配当も加えればさらに利益は増加しています。
映画というヒットに左右される業界でありながら、東宝は安定した事業基盤を持ち、長期投資の魅力を感じやすい企業と言えるでしょう。
ただし、過去の結果は未来の利益を保証するものではありません。投資判断は、企業の事業内容・財務状況・株価水準などをふまえて慎重に行うことが大切です。
出典
東宝株式会社 2025年2月期決算説明資料
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など