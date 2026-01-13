「ザ・ベストテン」「ニュースステーション」久米宏さん肺がんで死去 享年81歳
【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの久米宏さん（81）が1日に、肺がんのため亡くなっていたことがわかった。13日、所属事務所のオフィス・トゥー・ワンの公式サイトにて発表された。
【写真】香取慎吾出席の贈賞式で司会を務めた久米宏さん
久米さんは1944年7月14日生まれ、埼玉県出身。1967年に早稲田大学政経学部を卒業し、TBSに入社。1979年に退社後、フリーアナウンサーとして活動。「ぴったしカン・カン」（TBS系）、「ザ・ベストテン」（TBS系）で司会、「ニュースステーション」（テレビ朝日系）でメインキャスターを務めるなど幅広く活躍した。（modelpress編集部）
◆久米宏さん、TBS退社後フリーアナウンサーとして活躍
