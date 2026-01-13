乃木坂46井上和「懐かしい」1年前の成人式フォト公開 凛とした横顔に「ため息が出るほど美しい」「上品で清楚」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】乃木坂46の井上和が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身の成人式の写真を公開した。
【写真】乃木坂46人気メンバー「ため息が出るほど美しい」話題の成人式ショット
井上は「新成人の皆様おめでとうございます！」と祝福のメッセージとともに自身の成人式の写真を投稿。「1年前。懐かしい〜」とつづり、髪をアップにしたヘアスタイルで凛とした美しい横顔が際立つショットや鏡越しに撮影した自身の姿などを披露した。
この投稿に、ファンからは「上品で清楚」「綺麗すぎる」「ため息が出るほど美しい」「見惚れちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
