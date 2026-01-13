イモトアヤコ“すき焼き風”料理メインの晩ごはん公開「味染みてて美味しそう」「健康的で栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントのイモトアヤコが1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的で栄養満点」家庭的な晩ごはん公開
イモトは「晩ごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。大きめの器には、しっかりと味が染み込んだ白菜や長ネギ、牛肉などが盛り付けられ、その横には溶き卵が添えられた“すき焼き風”料理を披露した。
また、小さくカットしたアボカドが食卓に彩りを加えていた。
この投稿に、ファンからは「健康的で栄養満点」「見てるだけでお腹が空いてくる」「彩りも綺麗」「味染みてて美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆イモトアヤコ“すき焼き風”料理メインの晩ごはん披露
◆イモトアヤコの投稿に「味染みてて美味しそう」の声
