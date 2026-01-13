木下優樹菜、彩り豊かな2人分の弁当公開「盛り付けが綺麗」「最高の組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元タレントの木下優樹菜が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「盛り付けが綺麗」彩り豊かな手作り弁当
木下は「今日もふぁいトン」と記し、弁当といちごが盛り付けられた器が2つずつ並んだ写真を投稿。1つはケチャップライスをメインとした弁当で、食欲をそそる唐揚げや彩りを加えるブロッコリーとスプラウトが丁寧に詰められていた。もう1つの弁当は、楕円形に整えられた卵の上にケチャップがジグザグ線状にかけられ、同じ野菜や唐揚げが添えられていた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「唐揚げとケチャップライスが最高の組み合わせ」「盛り付けが綺麗」「こんなお弁当だったら毎日頑張れる！」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
